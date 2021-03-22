توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الاثنين)، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد فوق مرتفعات الأطلس، وبارد شيئا ما فوق المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء جد مشمسة فوق كافة ربوع المملكة. وستهب الرياح معتدلة من الشمال إلى الشرق جنوب المملكة ، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي ، وشمالية على العموم بباقي الأرجاء ، مع تسجيل زوابع رملية في الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 – و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 – و04 درجات بكل من الريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 00 و 06 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 07 و 12 درجة بمنطقة طنجة، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، والجنوب-الشرقي، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 09 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق السايس، وما بين 16 و22 درجة بالسفوح الجنوبية- الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و 26 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، وعبدة، وشياظمة والجنوب- الشرقي للبلاد، وما بين 22 و28 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 28 و34 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.