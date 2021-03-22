 إدانة ״الطراكس״ بشهر

قضت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، بإدانة المغنية الشعبية فاطمة الزهراء، المشهورة بلقب الشيخة «الطراكس»، ووالدتها، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، لكل منهما، وغرامة قدرها ألف درهم، بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية.

وجرت متابعة «الطراكس» رفقة والدتها، في حالة سراح، بقرار من النيابة العامة، مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، على خلفية خرقهما حالة الطوارئ الصحية، بإحياء حفل خطوبتها بحضور عشرات المدعوين. واعتقلت مصالح الأمن بمراكش، «الشيخة» رفقة والدتها، بعد ضبطها بصدد إحياء حفل خطوبتها، داخل شقة بحي رياض السلام بمقاطعة كليز، في خرق لحالة الطوارئ الصحية، تفاديا لانتشار وباء كورونا، قبل أن يجري إطلاق سراح «الطراكس» بعد الاستماع إليها في محضر رسمي.ولم تتمكن المغنية الشعبية من إقامة حفل خطوبتها، بحضور زوجها المستقبلي المتحدر من إحدى دول الخليج، غير أنها بالمقابل، قامت بدعوة عشرات المدعوين لحضور الحفل، الذي أحيته فرقة شعبية، في خرق تام للتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا، ما دفع السلطة المحلية بمعية رجال الأمن، إلى التدخل ومداهمة مكان الحفل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وجرى نقل لقطات من الحفل مباشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما استفز رجال السلطة المحلية والأمن الوطني، الذين قاموا بمداهمة الشقة التي كانت تحتضن حفل الخطوبة، ليجري ضبط المدعوين منخرطين في الرقص و»الحيحة»، دون احترام الظروف الاحترازية، الموصى بها من قبل السلطات العمومية.

عادل بلقاضي (مراكش)