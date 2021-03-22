افتتاح بورصة الدار البيضاء…تراجع مازي يؤدي إلى انخفاض التداولات

شهدت بورصة الدار البيضاء، عند الافتتاح صباح اليوم (الاثنين)، هبوطا في وتيرة التداولات متأثرة بتراجع مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,48% إلى 11.410,17 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,61% ليستقر في 928,82 نقطة، في حين هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,49% مسجلا 9.282,30 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بـ 0,44%، محققا 10.503,24 نقطة. كما انخفض مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” إلى 9.816,60 نقطة (-0,34%).

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل خسارة بـ 0,88%، مسجلا 865,45 نقطة.