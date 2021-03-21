كوفيد 19…246 حالة إصابة جديدة و382 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و382 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491 ألفا و709 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 479 ألف و252 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8767 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (160)، وجهة الشرق (20)، وجهة مراكش آسفي (20) والرباط-سلا-القنيطرة (13)، والداخلة-وادي الذهب (12) وسوس-ماسة (9)، ودرعة-تافيلالت (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، وفاس-مكناس (3)، وبني ملال-خنيفرة (2).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة، فتتوزع بين جهة الدار البيضاء-سطات بحالتي وفاة، وجهة الشرق (1)، ومراكش آسفي (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1352,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3690 حالة.