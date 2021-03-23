اعتقال 78 مروجا للمخدرات في أسبوعين

تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، في أسبوعين، من اعتقال 78 متهما بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار محاربة ترويجها، عدد مهم منهم مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بناء على مساطر مرجعية مختلفة لورود أسمائهم على لسان مروجين أو مستهلكين أوقفوا سابقا.

وأوقفت في فترات مختلفة، 61 شخصا متلبسين بترويج وحيازة المخدرات بشتى أنواعه بعد مداهمة أوكار استغلوها لإخفائها وترويجها بمختلف الأحياء والمقاطعات، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها، ما مكن من حجز ما مجموعه 21 كيلوغراما من الشيرا و670 غراما من مخدر الكيف و6 كيلوغرامات من الكيف الممزوج بطابة.

حميد الأبيض (فاس)