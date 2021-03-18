إسبانيا… أزيد من 264 ألف من المغاربة مسجلين بالضمان الاجتماعي

قالت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إن عدد المغاربة المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي ما مجموعه 264 ألف و 304 منخرطا .

وأكدت الوزارة في تقريرها الدوري الذي أصدرته اليوم الخميس أن المغاربة حافظوا على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين ب 97 ألف و 64 منخرطا .

وأوضح المصدر نفسه أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ إلى حدود فبراير من عام 2021 ما مجموعه 2 مليون و 53 ألف و 997 شخصا، مسجلا بذلك زيادة طفيفة قدرت نسبتها ب 4 , 0 في المائة مقارنة مع يناير من العام نفسه أي ما يمثل زيادة ب 9328 من الأشخاص النشطين .

وأضاف أن عدد العمال الأجانب المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و 309 ألف و 920 منخرطا في حين بلغ عدد العمال الأجانب الذين ينتمون لدول الاتحاد الأوروبي 744 ألف و 77 منخرطا .

وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد المغاربة الذي يقيمون بصفة شرعية في إسبانيا بلغ إلى حدود فاتح يوليوز 2020 ما مجموعه 771 ألف و 683 شخصا بزيادة قدرت نسبتها ب 4 , 1 في المائة ( 10 آلاف و 968 شخصا ) مقارنة مع فاتح يناير من السنة نفسها ليحافظ بذلك المغاربة على مركزهم كأول جالية أجنبية يقيم أفرادها بطريقة شرعية في إسبانيا .