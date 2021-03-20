أساتذة كلية بسطات يحتجون على “مناخ الغش”

أثار سير الامتحانات الخاصة بطلبة سلك الإجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، امتعاضا في صفوف عدد من الأطر الإدارية والتربوية بالكلية.

ووجه أستاذ الاقتصاد بالكلية ذاتها، محمد كريم، رسالة احتجاج واستنكار لما يجري داخل إدارة الكلية، خلال ولاية العميد الحالي، الذي تفرغ لما أسماه «تصفية حسابات ضيقة مع الطلبة، والانتقام منهم بسبب مواقفهم المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفساد وصفقات «البريكولات»، التي تكاثرت خلال فترة الحجر الصحي».

وأثار الأستاذ كريم، في رسالته الموجهة إلى عميد الكلية، ملاحظات بخصوص «نواقص الترتيبات المتخذة في ما يتعلق بإجراء الامتحانات وامتداداتها القانونية والإدارية، والتي تشوش بشكل مباشر على العناية الواجب إعطاؤها لهذه العملية»، حسب نص الرسالة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها.

وتطرقت المراسلة إلى ما وصفته بـ «تواطؤ العمادة ضد مصالح الطلبة، والتشجيع على الغش من خلال الاعتماد، في عملية الحراسة، على الأساليب التقليدية المتجاوزة، على اعتبار أن تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات، من خلال اللجوء إلى استعمال الهواتف والرقائق الإلكترونية بكليتنا، يفرض الاستعانة بالمعدات ذات الصلة في مجال الكشف عن وسائل الغش، تفاديا للاصطدامات مع الطلبة»، مضيفا أن هذا الواقع يجعل محاربة الغش مجرد شعار داخل كلية العلوم القانونية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، إذ أن إشهار شعار «يمنع إدخال الهاتف النقال» في فضاء المؤسسة ومداخل المدرجات والقاعات عبر لافتات صماء، بكماء، لا يعني شيئا.

وتعيش كلية الحقوق بسطات على وقع ارتباك في التسيير بسبب سلوكات العميد وتدخلاته في صلاحيات نوابه وصراعه المستمر مع رئيسة الجامعة، التي تدخلت مرارا لتصحيح الوضع ومنع تفشي «عمليات الإفساد»، سواء تعلق الأمر بإلغاء صفقات وضع العميد نفسه عضوا في لجانها، أو البحث في ما يروج داخل الكلية بشأن توظيفات مشبوهة في كليات أخرى بإيعاز منه لمقربيه وأفراد عائلته، كما حصل بكلية الحقوق بسلا، وغيرها من التجاوزات ستكون موضوع لجان تفتيش مركزية تزور الكلية قريبا.

ولاحظت الرسالة، التي وجهت نسخة منها إلى عدد من الأطر التربوية بالكلية «عدم تفعيل المسطرة التأديبية في حق الطلبة المتورطين في الغش خلال الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية 2019/2020، ما يفقد إنجاز التقارير المتعلقة بالغش مصداقيتها وجدواها ويفضي إلى التطبيع مع الغش وترسيخه»، مسجلة، على مستوى سير الامتحانات، الانتقاء في تكليف الأساتذة في برنامج الحراسة و»عدم شمول عملية البرمجة كل المنتسبين لهيأة التدريس بالكلية، وبالتالي إعفاء ضمني لبعض «المحصنين» من واجب المشاركة في الحراسة أثناء الامتحانات»، بغض النظر عن الأساتذة «الذين لا تسمح لهم أوضاعهم الصحية بالحضور».

حكيم لعبايد (خريبكة)