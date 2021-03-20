رسالة رياضية: برمجة

لم يكن قرار توقف البطولة الوطنية إلى غاية الأسبوع الأول من أبريل المقبل، موفقا من قبل الجامعة والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بحكم تزامن الفترة مع فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، بالنظر إلى الضرر الذي ألحقه بالعديد من الأندية، الباحثة عن إيقاع لها، والمتأثر بكثرة التوقفات.

فبعد توقف دام حوالي شهرين، بسبب مشاركة المنتخب المحلي في نهائيات «شان»، عادت البطولة إلى التوقف مرة ثانية، بعد إجراء أربع دورات، الشيء الذي لا يمكن فهمه، بحكم أن الأندية غير معنية بمباراتي المنتخب الوطني أمام موريتانيا وبوروندي، المقررتين في 22 و30مارس الجاري، لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وبالرجوع إلى حصيلة المباريات المقامة على مدى الأربعة أشهر الأخيرة، وإجراء تسع جولات منذ انطلاق البطولة في 4 دجنبر الماضي، فإن التوقف يؤثر على منافسات البطولة الوطنية، وعلى جل الأندية، الراغبة في إيجاد إيقاعها.

ولا يوجد سبب مقنع لعدم إجراء الدورة العاشرة من البطولة الوطنية، بالتزامن مع مباراتي الوداد والرجاء وأولمبيك آسفي ونهضة بركان، وبالتالي فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية والشركة المكلفة بالبرمجة أخطأت في تأجيل باقي المباريات إلى أبريل، وأضاعت فرصة تقلص عمر الموسم الرياضي الجاري، الممتد إلى غاية 18 غشت المقبل، بأسبوع على الأقل.

ويؤثر توقف البطولة أيضا على مالية الأندية، التي تشكو هذا المشكل في كل مرة، إذ أنها ملزمة بتوفير اعتمادات مالية مهمة، لإقامة التجمعات والاستعدادات، كما أن تمديد الموسم إلى غشت المقبل، يفرض عليها أن تضمن توصل الجميع بمستحقاتهم وأجورهم لشهرين إضافيين، الشيء الذي تتعين معه إعادة النظر في البرمجة.

صلاح الدين محسن