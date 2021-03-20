محاولة تهريب مخدرات بواسطة إرسالية

أحبطت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أول أمس (الثلاثاء)، محاولة تهريب كمية من المخدرات خارج المغرب، عبر إرسالها عن طريق شركة لنقل البضائع، ليجرى تقديم ثلاثة أشخاص متورطين في العملية، أمام النيابة العامة المختصة. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة، تلقت بلاغا في شأن محتوى إرسالية موجهة نحو أوربا، تبين من خلال التفتيش، أنها تحتوي على كبسولات محشوة بقطع من مخدر الشيرا.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية، من تحديد هوية مشتبه فيه وإيقافه رفقة خليلته داخل السيارة نفسها، التي كان يمتطيها لحظة تسجيل إرساليته رفقة شريك له. وأسفرت إجراءات التفتيش المسطرية بمحل إقامة الموقوف، عن حجز كبسولات مماثلة محشوة بقطع مخدر الشيرا، لتصل كمية المخدرات المحجوزة إلى حوالي ستة كيلوغرامات .

عادل بلقاضي (مراكش)