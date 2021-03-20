30 سنة لمهربي مخدرات بالحسيمة

آخذت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات، ووزعت عليهم ثلاثين سنة سجنا نافذا، وغرامة قاربت 300 مليار.

وتوبع المتهمون الثلاثة من أجل تهم مسك ونقل وتصدير ومحاولة تصدير المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي والمشاركة في اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم ومحاولة تصدير المخدرات بدون رخصة ولا تصريح وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح وزراعة القنب الهندي، وعدم الإدلاء بالبطاقة الوطنية.

وقضت الغرفة نفسها بعد إعادة النظر من جديد في الملف بناء على قرار محكمة النقض، بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تصديا بإدانة المتهمين الثلاثة، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم.

وقضت المحكمة في طلبات إدارة الجمارك بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بخصوص طلبات إدارة الجمارك والحكم تصديا بأداء المتهمين المدانين الثلاثة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة غرامة مالية قدرها مليونان و944 ألفا و496 درهما تضامنا في ما بينهم، وبمصادرة وسيلة النقل المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك و إتلاف المخدرات المحجوزة، طبقا للقانون وتحميل المتهمين المدانين الثلاثة الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

جمال الفكيكي (الحسيمة)