مؤاخذة سارق محلات تجارية

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، على لص يبلغ من العمر 19 سنة، عديم السوابق، بسنتين حبسا نافذا إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها.

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بأزمور، إثر شكاية تقدم بها صاحب محل تجاري أفاد من خلالها تعرض محله لعملية سرقة ليلا عن طريق الكسر، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي ومواد غذائية، بعدما تسلل المتهم رفقة اثنين من شركائه ليلا وأحدثوا ثقبا بالحائط في اتجاه مدخل المحل التجاري، إضافة إلى شكاية صاحب سيارة نفعية تعرضت بدورها للسرقة ليلا تم الاستيلاء على معدات وأوان منزلية كانت بداخلها.

ونظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحريات ميدانية، أفضت إلى تحديد هوية أفراد العصابة، إذ تمكنت من إيقاف المتهم الذي كان حينها حدثا.

وخلال الاستماع إليه، اعترف بالمنسوب إليه، مشيرا إلى أن دوره ينحصر في المراقبة ليلا، من أجل تسهيل عملية السرقة لشريكيه، اللذين تم تحديد هويتهما، وصدرت في حقهما مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

أ . س (الجديدة)