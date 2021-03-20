“بوب آب” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، على موعد مع البرنامج الثقافي والفني “بوب آب” الذي يقدمه صامد غيلان وابتسام كتيبي.

ويعد “بوب آب”، من البرامج الفنية الشبابية، التي تبث طيلة أيام الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، والتي تتضمن مجموعة من الفقرات، منها “زابينغ”، وهي فقرة لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ربورتاج بتصور مختلف مع فنان أو مشهور من مجالات مختلفة، إلى جانب فقرة خاصة بالأخبار.

ويحظى البرنامج بنسب مشاهدة مهمة، سيما أنه يقدم أحدث أخبار الساحة الفنية، ونجوم الغناء والتمثيل أيضا. كما يسلط الضوء على بعض المواضيع الفنية خلال استضافة فاعلين في مجالات متعددة، من بينها الغناء والسينما والمسرح.

يشار إلى أن ابتسام كتيبي، تعتبر من الأسماء التي اشتهرت بتقديم برامج تلفزيونية على القناة الثانية “دوزيم”، وتشرف أيضا على تقديم برنامج “الليلة سهرتنا”، والذي يبث كل يوم سبت.

إ.ر