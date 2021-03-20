المغرب يبدأ مخطط المونديال

الجامعة تعمق تعاونها مع إسبانيا لأجل التنظيم المشترك والبرتغال تنتظر دورها وإنفانتينو يرعى المبادرة

كشفت معطيات جديدة عن شروع المغرب في التحضير للتقدم بملف ترشيحه لكأس العالم لـ2030، بعد نجاحه في قيادة التوافق حول الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيسا للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

وتسعى الجامعة إلى حشد العديد من الأصوات مبكرا، محاولة استغلال أخطاء الماضي، الذي عجزت فيه عن نيل شرف تنظيم كأس العالم في خمس مناسبات، خلال 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

وشكلت زيارة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المتكررة إلى المغرب، ولقائه بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، منعطفا حاسما في إعادة التنظيم المشترك لمونديال 2030 إلى الواجهة، خصوصا بعد انخراط المملكة في تنفيذ مخطط تنصيب موتسيبي رئيسا لـ”كاف”، استجابة لطلب إنفانتينو.

وبادرت الجامعة إلى تعزيز شراكاتها مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتقريب وجهات النظر، وتذويب جليد الحرب الباردة، التي اندلعت قبل سنة، عندما عبرت فرنسا والبرتغال عن رفضهما التنظيم المشترك للمونديال مع المغرب.

وتجلت خطوة الجامعة في تعميق التعاون مع الاتحاد الإسباني في لقاء جمع مسؤولي الطرفين بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، من أجل توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الكرة النسوية، والفئات الصغرى والتحكيم، خاصة تقنية الحكم المساعد “فار”، في انتظار إبرام شراكات مماثلة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، برعاية رئيس “فيفا”.

وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة، إن هناك عملا مشتركا بين الطرفين بداية من الأسبوع المقبل، من أجل الكشف عن مختلف أوجه التعاون، مشيرا إلى أنه لن يفيد البلدين فقط، بقدر ما سيمتد إلى أوربا والقارة الإفريقية.

واعترف لقجع أن هذه الاتفاقية ستسمح لإسبانيا بأن تكون لها قاعدة للإقلاع نحو إفريقيا، في إشارة منه إلى أن التعاون سيكون أعمق بكثير، وغير مسبوق.

من جهته، أكد فيكتور ساياغو لوزانو، المتحدث باسم الوفد الإسباني، أن الاتحاد الإسباني مستعد لإقامة تعاون وثيق وفعال مع الجامعة، خصوصا في مجال كرة القدم النسوية وتكوين الشباب، معربا في الوقت ذاته عن إعجابه الكبير بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يكون المسؤولون المغاربة والإسبان تطرقوا إلى موضوع التنظيم المشترك للمونديال، إلا أنهم فضلوا أن يظل ذلك طي الكتمان في الوهلة الأولى.

عيسى الكامحي

.