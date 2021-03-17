وفد من “الباسك” يبدي “إعجابه” بجودة البنيات التحتية بالعيون

أعرب أعضاء وفد اقتصادي من إقليم الباسك، اليوم الأربعاء، عن “اندهاشهم” و”إعجابهم” لجودة البنيات التحتية التي تتوفر عليها العيون، مؤكدين جاهزيتهم لاكتشاف إمكانات الاستثمار بالصحراء المغربية في قطاعات واعدة من قبيل الصيد البحري والطاقات المتجددة.

وأضافت ماريا تاتو، سيدة الأعمال الباسكية التي تدير أكثر من 30 مقاولة ومؤسسة فندقية، خلال لقاء مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ” اندهشنا للبنيات التحتية التي تتوفر عليها العيون، لاسيما في ميادين الرياضة والتأهيل الحضري”.

وأكدت تاتو التي وفدت على المملكة على رأس لفيف من رجال الأعمال الباسكيين، جاهزيتها لإبرام شراكات مع رجال أعمال من الصحراء المغربية لبلورة مشاريع تنمية مشتركة، تهم الصيد والطاقات المتجددة، إضافة إلى صناعات إعادة تدوير المواد الأولية.

وذكرت ”اقتصرت علاقاتنا الاقتصادية قبل مع فرنسا وأمريكا اللاتينية”، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الباسكيين منفتحون اليوم على المغرب، كبلد يعرفونه.

وأوضحت تاتو رئيسة كرة القدم النسوية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم النسوية، أن “نمو الاقتصاد المغربي والاستقرار الذي ترفل فيه البلاد يشجعاننا على استشراف فرص الاستثمار وتوطيد الأواصر الاقتصادية من أجل تنمية بشرية مستدامة”.

ولفتت إلى أن المقاولات الباسكية الإسبانية نوعت أنشطتها عالميا وأبدت اهتمامها بقطاعات تنطوي على شراكات مهمة ومثمرة مع الشركاء المغاربة.

(و م ع)