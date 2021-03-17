بورصة الدار البيضاء…ارتفاع طفيف في بداية التداولات

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الأربعاء)، على وقع ارتفاع طفيف، بفضل الأداء الجيد لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي تقدم بنسبة 0,08 في المائة، ليستقر في 11.496,75 نقطة.

فبعد الافتتاح بدقائق، قفز مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,11 في المائة إلى 937,16 نقطة.

وبدوره، ربح ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 0,09 في المائة ليستقر في 9.356,78 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة بنسبة 0,11 في المائة، مسجلا 10.568,72 نقطة، فيما ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” إلى 9.856,23 نقطة بزائد 0,14 في المائة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل ارتفاعا 0,15 في المائة محققا 871,44 نقطة.