الداخلية تطبع مع العشوائي

الاستيلاء على عقار خواص دون احترام المساطر وإقامة سوق أسبوعي خارج تصميم التهيئة

استولى المجلس الجماعي بأزغنغان، بإقليم الناظور، على أرض تتجاوز مساحتها هكتارين، تعود ملكيتها إلى خواص، لإقامة سوق أسبوعي فوقها. وأكد أحد الورثة المالكين لجزء من الأرض التي تم إنشاء المرفق حولها، أنه يمتلك وثائق تثبت ملكيته للأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعة.

ولم يول رئيس المجلس أي اهتمام لاعتراض المتضررين، الذين وجهوا إليه رسالة لثنيه عن إقامة المشروع فوق أراضيهم، دون احترام المساطر المعمول بها في هذا المجال.

وأكد المتضررون أن المجلس ليس لديه أي سند قانوني أو وثيقة مدرجة في أملاكه الجماعية، في حين يتوفر المعترضون على نسخ الملكية وحكم قضائي، موثق بقسم الحفظ بالمحكمة الابتدائية بالناظور، تتوفر «الصباح» على نسخ منها، تثبت أحقيتهم في العقار الذي استولى عليه المجلس وأقام فوقه السوق الأسبوعي دون اكتراث بمطالب المتضررين وفي خرق للمقتضيات القانونية المعمول بها، إذ كان من المفروض أن يتم سلك مسطرة نزع الملكية لغرض المصلحة العامة وتعويض أصحاب العقار، كما جاء ذلك في الخطاب الملكي الموجه للإدارات، والذي شدد على عدم إقامة أي مشروع في أي عقار للخواص أو موضوع نزاع، إلى أن تتم تسوية وضعيته.

واعتبر المتضررون أن المسؤولين بجماعة ازغنغان ضربوا بكل المقتضيات القانونية والتوجيهات الملكية عرض الحائط، وأصروا على إقامة السوق الأسبوعي فوق مساحة أرضية يتوفر أصحابها على سندات الملكية التي تثبت أحقيتهم فيها، إذ تم تجهيز العقار بالإنارة والمراحيض دون رخصة، مع تقسيمه على شكل حصص قصد توزيعه على تجار السوق.

ووجه المتضررون، أمام تعنت المجلس الجماعي، رسالة إلى عامل الإقليم من أجل التدخل لوقف إقامة مشروع فوق أراضي الخواص، ودون مراعاة وثائق التعمير، وعلى رأسها تصميم التهيئة، الذي جاء فيه أن المنطقة مخصصة للطرق والمساحات الخضراء. وتقرر استدعاء الجهات المشتكية وتم استقبالها من قبل الكاتب العام الذي وعدها بعدم البناء بالمنطقة لأنها غير صالحة لذلك، حسب قانون التعمير، قبل أن يتفاجأ المتضررون بشروع المجلس في تجهيز العقار لتحويله إلى سوق أسبوعي.

وعقد المجلس الجماعي دورة استثنائية، في دجنبر الماضي، قرر خلالها تحويل العقار المتنازع بشأنه إلى سوق أسبوعي، دون مراعاة اعتراضات السكان المتضررين، ودون سلك المسطرة المعمول بها في شأن إعلان المنفعة العامة ونزع الملكية وتعويض أصحاب العقار.

ويستند المجلس في قراره إلى أن العقار يعود للأملاك المخزنية، الأمر الذي ينفيه المتضررون، إذ يتوفرون على الجريدة الرسمية التي أحصت جميع الأراضي التابعة لأملاك الدولة، ولم يتم إدراج العقار المتنازع حوله ضمنها.

وبعث المتضررون رسالة إلى وزير الداخلية، في فبراير الماضي، يعرضون فيها مختلف الخروقات، التي ارتكبها المجلس في حقهم، وما زالوا ينتظرون تحرك الوزارة أو مصالحها الخارجية لإرجاع الأمور إلى نصابها.

عبد الواحد كنفاوي