سليمان تعود إلى الخليجي

عادت المطربة المصرية كارمن سليمان، إلى الغناء باللهجة الخليجية وطرحت أغنيتها الجديدة “تعبت أشكي”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتوب”.

وتعتبر “تعبت أشكي” باللهجة الخليجية من كلمات نهار، وألحان بنت الكويت، وتوزيع براك المطوع، علما أن إخراج الفيديو كليب تكلف به مصطفى جاد.

وطرحت كارمن، بداية السنة الجارية، أغنية باللهجة المصرية بعنوان “الذكرى الشتوية”، تكلف بإخراج الفيديو الكليب الخاص بها ، زوجها الملحن والموزع مصطفى جاد في أول تجربة له في عالم الإخراج.

عبد الرازق على بوستر “لحم غزال”

اختارت الفنانة غادة عبد الرازق إطلالة مميزة بالحجاب الشعبي المصري، لتتصدر بمفردها البوستر الرسمي الأول لمسلسلها الجديد “لحم غزال” المقرر عرضه رمضان المقبل ، حصريا على شبكة قنوات “إم بي سي”، وتجسد فيه شخصية زوجة “جزار” في أحد أهم أسواق تجارة اللحوم في مصر.

ويعد مسلسل “لحم غزال” من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومى سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.