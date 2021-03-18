وهبي: مستعدون لترشيح معتقلي حراك الريف

الأمين العام لـ “البام” قال إن الحزب لن يفرط في مناضليه

أبدى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، استعداده لترشيح أسماء من معتقلي حراك الريف في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد الأمين العام لـ «البام»، في لقاء حزبي عقده الجمعة الماضي، بالحسيمة، أنه كان من المطالبين بإطلاق سراح معتقلي الحراك، والسماح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حزبه كان، منذ بداية الحراك، مناصرا لمطالبه، وظل كذلك حتى بعد المحاكمات، ومازال، يضيف وهبي، يطالب الحكومة بتسوية هذا الملف، عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين، مؤكدا استعداد حزبه لترشيح المعتقلين على خلفية حراك الريف في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ودعمهم، بغض النظر عما إذا كانوا اختاروا المشاركة السياسية بلون الأصالة والمعاصرة أو بشكل مستقل، معبرا عن استعداده للتواصل مع عائلات المعتقلين إذا أبدوا رغبة في ذلك.

وعما إذا كان يرى بأن حزبه من أكبر الخاسرين في المنطقة سياسيا، أجاب وهبي بالنفي، مؤكدا أن الأصالة والمعاصرة ماض في الدفاع عن تنمية المنطقة وتأهيلها، مثمنا جميع الجهود التي يبذلها مناضلو حزبه لخدمة الريف.

من جهة أخرى، قال عبد اللطيف وهبي، إن زيارته للحسيمة تأتي في إطار توطيد العلاقات مع فعاليات الحزب بالمنطقة، والإنصات لمقترحاتهم وتصوراتهم حول العديد من القضايا المرتبطة بالمنطقة. وأضاف وهبي، الذي حل بالحسيمة، واجتمع بمناضلي الحزب، أن «البام» لم يحسم بعد، في هوية الأسماء التي ستقود لائحته في الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة بالحسيمة، مؤكدا أن الأمر موكول للجنة الوطنية المكلفة بتدبير الانتخابات، التي مازالت لم تبت في الترشيحات بالعديد من الأقاليم، ضمنها الدائرة الانتخابية للحسيمة، التي تعد، برأي وهبي «من الأقاليم ذات الرمزية التاريخية، ما يفرض على الحزب شيئا من التريث، وتوسيع دائرة المشاورات الداخلية قبل الحسم النهائي في الموضوع».

وأوضح وهبي أن الحزب سيحافظ على المكتسبات السياسية التي حققها في الانتخابات الأخيرة، التي فاز فيها بالعديد من المقاعد، خاصة في الانتخابات الجماعية، مؤكدا أنه لن يفرط في مناضليه، وسيعمل على استقطاب مجموعة أخرى من الشباب لتقوية مشاركته السياسية في المنطقة وتأسيس منظمات موازية.

وبخصوص اللوائح الجهوية، أكد وهبي أن الحزب قرر الاحتكام إلى معيار الكفاءة في تحديد المرشحين، اعتبارا للمكانة الدستورية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة، ومن أجل تجويد الأداء التمثيلي للمنتخبين.

جمال الفكيكي (الحسيمة)