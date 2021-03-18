عناق الأغنام لعلاج مرضى كورونا

تعرض مزرعة ألمانية على من يشعرون بأنهم محرومون من التواصل الإنساني بسبب قيود فيروس كورونا، بديلا غير معتاد، فرصة العناق مع الأغنام.

وقالت ليكسا فوس، التي تدير برنامجا تعليميا في مزرعــة قــرب هاتنجن فــي غــرب ألمانيا، لتشجيع الناس علــى الاقتراب من الحيوانات “لدينا أغنام رائعة هنا تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إلينا زائرون”.

ومضت تقول “أسمــح للناس بزيــارة الأغنام بلا رقيب وقضــاء وقــت ممتـــع معهـــا فــي الطبيعـــة وبعيدا عن أي كمامات أو تباعد اجتماعي”.

ولادة رضيعة بـ”شعر أبيض”

كشف مركز طبي خاص بمدينة الأقصر المصرية، في واقعة نادرة، ولادة رضيعة داخل المركز بخصلة شعر أبيض.

وقال حامد سيد، مدير المركز الذي أشرف على ولادة هذه الحالة، إن “ولادة الرضيعة بهذا الشكل، وتحديدا بخصل شعر أبيض، يرجع لعوامل وراثية أهمها وجود صلة قرابة بين والدي الطفلة”.

وأوضح المتحدث أنه يطلق على هذه الحالة متلازمة “واردينبيرج”، وهو اضطراب وراثي نادر يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة، واضطرابات في تكون العضلات، واضطرابات في السمع والجلد والعينين بشكل أساسي، وقد يصيب القولون أو الأطراف العلوية خاصة اليدين.

قطعة نقدية ذهبية بسعر خيالي

تطــرح للبيع قطعــــة نقديــــة ذهبيـــة أمريكيــة، تقــــدر قيمتهــا بين 10 ملايين دولار و15 مليونــا، فــي 8 يوليــوز المقبــــل فــــي مـــزاد تنظمــه دار “ســوذبيــز”.

وتنتمـــــي هــذه القطعــــة إلـــــى آخــــــر سلسلــــة مـــن العمــلات الذهبيــة سكتهـــــا الولايـــات المتحـــدة في 1933، وتطلـــق عليهــــا تسميـــة “دابـــل إيجــل” (النسر المزدوج)، قد تصبح أغلى عملة معدنية بالعالـــــــم، متقــدمـــة علـــى الدولار الفضـــي “فلوينج هيـــر” الذي سكتـــه السلطات النقدية الأمريكية خلال 1794 وبيع مقابل 10 ملايين دولار في 2013.