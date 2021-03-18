عشماوي يخلف المريني بحسنية بنسليمان

عين حسنية بنسليمان لكرة القدم طارق عشماوي، مدربا له، بعد مغادرة محمد المريني.

وقاد عشماوي الفريق إلى تحقيق تعادل خارج الميدان مع النسمة السطاتية (0-0)، السبت الماضي.

ويساعد عشماوي، الحاصل على دبلوم التدريب درجة “سين”، ومرشح لنيل دبلوم درجة “باء”، صلاح مرشد، مدربا مساعدا ومعدا بدنيا، ووديع المنتصر مدربا لحراس المرمى.

وقال مسؤول في الفريق”نحتل الرتبة الثالثة في بطولة القسم الأول هواة، وهي حصيلة مشرفة، ونتيجة تضافر جهود الجميع، والعمل الكبير الذي قام به المدرب محمد المريني منذ تسلم مهامه، والتي جعلت الفريق يحتل الصدارة في عدد من الدورات، وبالتالي فمغادرته لا علاقة لها بالنتائج أو بالمستحقات المالية، التي يتسلمها اللاعبون في وقتها”.

وتقرر منح فرصة للمدرب المساعد طارق عشماوي، الذي عمل في الطاقم التقني منذ مواسم، كما كان لاعبا في الفريق.

ع.م