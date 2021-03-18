الوداد بغينيا لحسم التأهل

البنزرتي يعتمد على تشكيلته المثالية والمباراة تنطلق في الخامسة

يجدد الوداد الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، لقاءه بحوريا كوناكري الغيني، في الخامسة عصرا، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وعينه على الفوز بثلاث نقاط، ستضمن له تأهلا مبكرا لربع النهاية، للمرة السادسة تواليا.

ويلعب الفريق الأحمر، ممثل المغرب الوحيد في هذه المسابقة، المباراة، وفي جعبته تسع نقاط، بعد إجراء ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة، فيما يملك الفريق الغيني أربع نقاط في الرتبة الثانية، مناصفة مع كايزر شيفز الجنوب إفريقي، ليبقى بيترو أتلتيكو أخيرا دون نقاط.

وعرفت بعثة الوداد التي اتجهت لغينيا نهاية الأسبوع الماضي، حضور جل اللاعبين الأساسيين، إذ من المحتمل أن يشرك المدرب فوزي البنزرتي التشكيلة المثالية، التي لعبت المباريات الماضية.

وفي حال تحقيق الفوز، سيكون الوداد أول فريق يضمن رسميا تأهله لربع النهاية، قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات، علما أنه فاز إلى جانب ماميلودي صانداونز، اللذين فازا في مبارياتهما الثلاث الأولى في دور المجموعات.

من جهة ثانية، سيحاول الفريق الأحمر تفادي تلقي أي هدف، ليبقي على شباكه نظيفة، بعد إجراء أربع مباريات في دور مجموعات العصبة، وهو ثاني فريق يملك هذه الميزة بعد سيمبا التنزاني، الذي سجل هدفين في ثلاث مبارياته الأولى في المجموعة الأولى، فيما سجل الوداد سبعة أهداف.

بالمقابل، يستقبل بيترو لواندا الأنغولي، كايزر شيفز، في المجموعة نفسها لممثل المغرب، إذ ستكون الفرصة الأخيرة للفريقين لتفادي الإقصاء المبكر.

العقيد درغام