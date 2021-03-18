تتويج مغربي في “سيزار”

علوي خطفت جائزة أفضل فيلم قصير عن عملها الأمازيغي

تمكنت المخرجة المغربية صوفيا علوي، نهاية الأسبوع الماضي، من خطف إحدى جوائز مسابقة “سيزار” في دورتها السادسة والأربعين المنظمة من قبل أكاديمية فنون وتقنيات السينما.

ونال فيلمها الامازيغي بعنوان “لا يهم إن نفقت البهائم”، جائزة أفضل فيلم قصير، وهي الجائزة التي تسلمتها علوي خلال الحفل المقام الذي عرف حضور العديد من المشاهير، نشرت بعض تفاصيله على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”.

وتدور أحداث الفيلم “لا يهم إن نفقت البهائم” الناطق بالأمازيغية في 23 دقيقة، حول حياة عبدالله الراعي الشاب ووالده اللذين يعاينان نفوق قطيع أغنامهما في مرتفعات جبال الأطلس، وهو ما دفع الابن عبدالله للذهاب بحثا عن العلف في قرية بعيدة، ويكتشف عند وصوله أنها مهجورة بسبب غزو الكائنات الفضائية لها.

ويتساءل الفيلم، حسب ورقته التعريفية بـ”شاعرية وغرابة عن علاقة العقيدة باليقين والشك، ويحاول أن يجيب ببساطة أنه كي نؤمن بيقين يجب أولا الشك في كل شيء”، علما أن الفيلم يعرف مشاركة ممثلين غير محترفين من منطقة إملشيل بالأطلس، تعرفت عليهم المخرجة قبل بداية التصوير.

وعبرت علوي عن سعادتها البالغة بالتتويج بهذه الجائزة العالمية، مؤكدة أن إخراج فيلمها القصير الأول لم يكن سهلا، بل كان عليها، العمل من أجل إخراجه ومن أجل سينما طموحة ومستقلة.

ونشرت علوي “ستوريات” على صفحتها على “إنستغرام” أهدت من خلالها تتويجها لكل أعضاء فريق العمل بإملشيل والبيضاء ومراكش وباريس.

وسبق أن حصل الفيلم المتوج على الجائزة الكبرى لمهرجان “ساندانس 2020″، واختير أيضا من قبل أكاديمية الأوسكار، للمنافسة على جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير لسنة 2021.

وبعد “ساندانس”، شارك الشريط في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بكليرمون فيراند (فبراير 2020)، الذي يعتبر أكبر موعد للفيلم القصير في العالم، قبل أن يشارك في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة (فبراير-مارس 2020)، ثم في المهرجان الدولي للفيلم القصير بساو باولو (غشت 2020)، والمهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني لنامير.

إ.ر