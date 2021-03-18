ترويج سياحي وسينمائي للمغرب

وقعت، أخيرا، اتفاقية بين المركز السينمائي المغربي والمكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف الترويج للمغرب لدى المنتجين السينمائيين الأجانب، ووسائط الإعلام السمعي البصري على المستوى الدولي، بهدف المجيء إلى المملكة وتصوير أعمالهم.

ويطمح الطرفان، حسب الاتفاقية إلى تظافر الجهود بين القطاعين السياحي والسينمائي، بغية تعزيز جاذبية المملكة، ورفع عدد الأعمال السينمائية ذات الإنتاج الأجنبي في المغرب. ويتمثل الهدف الأسمى من الاتفاقية في تطوير الإستراتيجيات التسويقية الجديدة، وتعزيز عرض يُقدم من جهة قوة الوجهة المغربية والامتيازات التي يوفرها من حيث البنيات التحتية، وتسهيل المساطر الإدارية المعتمدة، من أجل الحصول على تراخيص التصوير، ومن جهة ثانية، تعزيز تجربة المكتب الوطني المغربي للسياحة من خلال دمج هذا العرض في أنشطته الترويجية لدى الجمهور المستهدف.

إ.ر