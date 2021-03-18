“أحسن باتسيي” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية «دوزيم»، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة التاسعة و45 دقيقة، على موعد مع «برايم» جديد من البرنامج «أحسن باتسيي».

واستطاع البرنامج والذي شرعت القناة الثانية، قبل أسابيع، في بث «برايماته»، تحقيق نسب مشاهدة مهمة.

وشارك في البرنامج في نسخته المغربية، باعتبار أنه قدم بنسخ أخرى، 10 متسابقين، وقع عليهم الاختيار في مرحلة «الكاستينغ»، إلا أنه في كل «برايم» يغادر متسابق المسابقة.

ويحرص المتنافسون على تقديم أفضل ما لديهم في الاختبارات في مجال صناعة الحلويات، والمتمثلة في إعادة ابتكار الوصفات الكلاسيكية، والاختبار التقني والإبداعي، والذي يعرف مشاركة ضيف من المغرب أو خارجه إلى جانب لجنة التحكيم.

وستتكلف الشركة المنتجة للبرنامج، ويتعلق الأمر بـ»بوبليك برود»، حسب ما أكدته في وقت سابق، بإنتاج كتاب يتضمن العديد من الوصفات من توقيع الفائز في المسابقة، وهو ما يطمح إليه الكثير من «الشيف».

يشار إلى أن الشركة المنتجة، حرصت على الاحتفاظ بديكور البرنامج في نسخته الأصلية، وأهم فقراته، مع إضفاء اللمسة المغربية عليه.

إ.ر