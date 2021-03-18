مهنيو الطباعة بالشمال يستغيثون

دعت جمعية مهنيي قطاع الطباعة بجهة الشمال إلى تفعيل الجهوية في شقها الاقتصادي في لقاء عقدته أخيرا فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع مختلف الفاعلين والمهنيين.

وجاء اللقاء لمناقشة العديد من القضايا، المرتبطة بالقطاع، ومعاناة المهنيين، جراء الوضع الصحي المتردي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وتطالب الجمعية مجلس الجهة بالمساهمة في مشروع متحف دار الطباعة بطنجة، حتى يلعب الدور المنوط به، والمتمثل في التعريف بتاريخ فنون الطباعة بالجهة، وإحداث منطقة صناعية تجمع مقاولاتها.

واستغل المهنيون الاجتماع مع الحساني، رئيسة مجلس الجهة، للتذكير بالوضع المتردي، الذي يعيشه قطاع الطباعة، في ظل تأثير الجائحة، الأمر الذي فرض الاستماع إلى مختلف الفاعلين، خدمة للقطاعات التنموية. وأكدت الحساني، أن المجلس برمج نقاطا متعلقة بدعم المقاولات، ومساعدتها على تجاوز الأزمة، الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بغرض إعطائها دفعة قوية، من أجل تحقيق الاستقرار الذاتي.

عيسى الكامحي