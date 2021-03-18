جنات في “سوق الدلالة”

تغني لأول مرة أغنية مغربية لـ”جينيريك” مسلسل رمضاني

علمت “الصباح” أن المغنية جنات مهيد، المقيمة في مصر، ستخوض تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، إذ ستقدم، لأول مرة أغنية مغربية، في الوقت الذي اشتهرت بتقديم الأغاني المصرية فقط.

وقالت المصادر إن أغنية جنات الجديدة ستكون “جينيريك” مسلسل تلفزيوني جديدا صورت مشاهده قبل أسابيع قليلة بالبيضاء، ويتعلق الأمر بمسلسل “سوق الدلالة”، مشيرة إلى أن جنات سجلت الأغنية، قبل مدة، وينتظر أن يضع عليها فريق العمل، اللمسات الأخيرة، قبل تسليم المسلسل للقناة.

وستدخل جنات، بفضل أول أغنية مغربية لها، في منافسة مع عدد من المغنين المغاربة، والذين سيقدمون بدورهم “جينيريك” أعمال رمضانية، منهم ايهاب أمير، والذي سيغني أغنية مسلسل “السر القديم”.

وفي سياق متصل، تكلفت بإخراج مسلسل “سوق الدلالة” والذي يتوقع أن يبث خلال رمضان المقبل، على القناة الثانية “دوزيم”، المخرجة جميلة البرجي.

وتدور أحداث المسلسل “سوق الدلالة”، الذي انطلق تصويره دجنبر الماضي، حول تاريخ الأحباس “الحبوس”، أحد الأحياء القديمة المشيدة، خلال فترة الحماية الفرنسية بالبيضاء، إذ سيسلط الضوء على أهم معالمها وأعلامها، من خلال حبكة درامية متقنة كتبها السيناريست أحمد بوعروة وجميلة البرجي.

ويجمع العمل مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بنعيمة المشرقي وعبد اللطيف هلال، الذي يعود إلى الشاشة بعد غياب طويل، وعبد الحق بلمجاهد والممثلة هدى صدقي ومحسن مالزي وخديجة زروال وأمين ناسور وعادل بلحجام ورجاء خرماز وسعيد قيلش، إضافة إلى أسماء أخرى.

وحازت جنات أخيرا، على إحدى جوائز الإعلام والصحافة العربية، إذ نالت جائزة صاحبة أفضل أغنية للسنة الماضية، ويتعلق بأغنية تحمل عنوان “أنا رايقة”، والتي تعد من أغاني آخر ألبوم طرحته جنات السنة الماضية.

ويتوقع أن تعود جنات، إلى عالم الكليب بعد غياب طويل، إذ اختارت تصوير أغنيتين من ألبومها الغنائي الأخير، على طريقة فيديو كليب.

وقالت جنات في تصريحات صحافية، إنها تضع، في الوقت الراهن اللمسات الأخيرة، لتصوير فيديو كليب أغنية من ألبومها، على أن تصور كليب آخر خلال الأيام المقبلة، سيكون أيضا من ألبومها الأخير.

وقدمت جنات، خلال مسيرتها الفنية، عددا من الأغاني التي كانت “جينيريك” لأعمال تلفزيونية، من أشهرها مسلسل “الحاجة زهرة وأزواجها الخمسة” و “بخط الإيد” و”كارمن” و”عيون القلب” و “حكايات وبنعيشها” وغيرها من الأعمال.

إيمان رضيف