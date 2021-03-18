اللقاحات المتبقية تكفي ليومين

الصحة تطالب المواطنين الذين فوتوا مواعدهم بانتظار برمجة جديدة

أكد مصدر مطلع، أن الجرعات الأولى المتبقية من اللقاحات التي اقتناها المغرب، من أجل حملته الوطنية، كافية ليومين فقط، في انتظار التوصل بجرعات جديدة، نهاية مارس الجاري، ما أدى إلى تراجع وتيرة تسجيل المواطنين، من أجل الاستفادة من عملية التلقيح، و”إقصاء” الذين فوتوا مواعد التلقيح الخاصة بهم، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل.

وأضاف المصدر نفسه، في اتصال مع “الصباح”، أن الجرعات المتبقية من اللقاحات ستخصص للمواطنين، الذين ينتظرون مواعدهم المحددة مسبقا وفق النظام المعلوماتي الخاص بتسجيل الراغبين في الاستفادة من التلقيح، ولا يمكن أن يستفيد منها الذين لم يكونوا مسجلين في الموعد المحدد، تجنبا لمشاكل محتملة في حال تسجيل خصاص في اللقاحات، وحتى تمر عملية التلقيح في ظروف تنظيمية جيدة.

وقال المصدر إن الإقبال الكبير للمواطنين الذين فوتوا موعد التلقيح الخاص بهم، على مختلف مراكز التلقيح، الموجودة عبر المدن، أصبح يعرقل عملية تلقي اللقاح بالنسبة إلى الذين أتوا في موعدهم المحدد، إضافة إلى تسببه في فوضى وازدحام يجب تفاديه في ظل الظروف الصحية الراهنة، مما أدى بالوزارة الوصية إلى تعميم بلاغ على وسائل الإعلام الوطنية، تدعو من خلاله المواطنين الذين تعذر تلقيحهم، إلى تجنب ولوج مراكز التلقيح وانتظار برمجة موعد جديد لهم.

وطالبت وزارة الصحة، في البلاغ المذكور، المواطنين الذين تعذر عليهم التلقيح في الموعد المحدد لهم سابقا من طرف السلطات الصحية، بعدم الولوج إلى مراكز التلقيح، في انتظار البرمجة لاحقا لمواعيد جديدة لهم. كما شددت على ضرورة مواصلة احترام التدابير الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي ونظافة عامة، في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كورونا”، حوالي 4.210.770، فيما استفاد 1.471.738 من الجرعة الثانية.

ورخصت اللجنة العلمية لـ “كوفيد 19″، من أجل اقتناء لقاح “سبوتنيك” الروسي، في إطار سياسة تنويع مصادر اللقاحات حتى لا تتوقف الحملة الوطنية للتلقيح في بلادنا، بعد أن سجلت نجاحا ملفتا. إذ ينتظر أن تتوصل بلادنا بمليون جرعة منه، حسب تصريحات منقولة عن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الدفعة الأولى منها ستكون نهاية مارس الجاري، والثانية في أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يتوصل المغرب قريبا أيضا، بحوالي مليون ونصف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المصنع في كوريا، في إطار مبادرة “كوفاكس”، التي أطلقتها المنظمة العالمية للصحة، رفقة مؤسسات أخرى، من أجل دمقرطة اللقاح وإتاحته لجميع بلدان العالم، خاصة الفقيرة منها.

نورا الفواري