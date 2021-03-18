طائرة خاصة لنقل بركان إلى الكامرون

يشد نهضة بركان، اليوم (الثلاثاء)، الرحال صوب غاروا الكامرونية، عبر طائرة خاصة، لمواجهة، القطن الكامروني، غدا (الأربعاء)، بداية من الرابعة، بملعب رومدي أدجيا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأكد نهضة بركان عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن بعثة الفريق ستشد الرحال صوب الكامرون في الساعة الثانية، وستصل إلى مطار غاروا الدولي، اليوم (الثلاثاء)، في الخامسة والنصف مساء.

يشار إلى أن نهضة بركان حامل لقب النسخة الماضية لكأس الكنفدرالية، بعد أن فاز في المباراة النهائية على بيراميدز المصري.

ن. ك