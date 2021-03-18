الكيسر يغادر الكوكب 

أعلن الكوكب المراكشي لكرة القدم انفصاله عن مدربه امحمد الكيسر، أول أمس (الأحد)، بعد اجتماع مع رضوان حنيش، رئيس الفريق.

وأصدرت إدارة الكوكب بلاغا، جاء فيه أن حنيش عقد اجتماعا على انفراد مع الكيسر، لتدارس الوضعية الراهنة للفريق، وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، بطلب من المدرب”.

وأضاف البلاغ أن “رئيس الكوكب المراكشي يتقدم بجزيل الشكر للمدرب امحمد الكيسر الذي تقلد مهمة تدريب الفريق، في ظرفية انتقالية، وسط إكراهات عدة يعلمها الجميع، مع تمنياتنا له بالتوفيق، كما نؤكد أن باب فريقه السابق سيبقى دائما مفتوحا في وجهه”.

وأعلن الكيسر استقالته، في وقت سابق، بسبب غياب ظروف العمل، وفق ما أعلنه وقتها، غير أنه عدل عن قراره، برغبة من المكتب المسير، قبل أن يعقد الطرفان جلسة، أول أمس (الأحد)، للإعلان عن خبر الانفصال بين الطرفين.

ويذكر أن الكوكب يحتل الرتبة 14 ب12 نقطة، في سبورة ترتيب بطولة القسم الثاني للنخبة، بعد مرور 14 دورة، مناصفة مع وداد تمارة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد البيضاوي، المحتل للرتبة الأخيرة.

عادل بلقاضي (مراكش)