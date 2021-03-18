بوفال يتحدى أنجي

تحدى الدولي المغربي سفيان بوفال، قرار فريقه أنجي الفرنسي، بالخضوع إلى الحجر، وقرر المشاركة في معسكر الأسود، استعدادا لمباراتي موريتانيا وبورندي لحساب تصفيات أمم إفريقيا.

وأكد بوفال، في تصريح صحافي، أنه مستعد لقبول دعوة الناخب الوطني، رغم القيود التي وضعها أنجي، وقال”سأكون سعيدا بتلبية دعوة الأسود، رغم أنني سأكون مهددا بفقدان مكاني أساسيا بعد العودة إلى فرنسا”.

وحذر أنجي دولييه الأفارقة من المشاركة رفقة بلدانهم في تصفيات كأس إفريقيا، مؤكدا أنهم سيخضعون للحجر الصحي، بعد العودة إلى الفريق، ما يهدد بفقدانهم مكانتهم أساسيين، الأمر الذي جعل العديد من اللاعبين يرفضون دعوات منتخباتهم.

وغاب بوفال عن المنتخب الوطني، منذ الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، بسبب الإصابة.

نور الدين الكرف