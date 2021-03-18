أسود الشاطئ إلى “الكان”

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، لأمم إفريقيا التي تحتضنها السنغال، نهاية السنة الجارية، بعد انسحاب نظيره الليبي من التصفيات.

وكان أسود الشاطئ، يستعدون لمواجهة ليبيا في مارس الجاري، ذهابا وإيابا، لحساب الدور الأخير من تصفيات “الكان»، إلا أن هذا الانسحاب أهل أشبال المدرب مصطفى الحداوي، مباشرة إلى النهائيات.

ودخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، تجمعا إعداديا بداية مارس الجاري، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة .

وخضعت العناصر الوطنية المنادى عليها للاختبارات الطبية، وأجرت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق البروتكول الصحي المعتمد.

ن. ك