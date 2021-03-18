بلماحي بالاتحاد الدولي للدراجات

انتخب محمد بلماحي، ممثل إفريقيا الوحيد في عضوية الاتحاد الدولي للدراجات، خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي، الذي احتضنته القاهرة.

وعرفت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للدراجات انتخاب لحسن خرسي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للدراجات، عضوا في المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية للدراجات.

وانتخبت الاتحادات الإفريقية خلال أشغال المؤتمر الانتخابي للكنفدرالية الإفريقية للدراجات المنعقد بالقاهرة، بلماحي، ممثلا وحيدا للقارة بالاتحاد الدولي للدراجات وعضوا بمكتبه المديري لولاية جديدة، أمام منافسة من ممثلي مجموعة من الاتحادات الإفريقية، على رأسها جنوب إفريقيا.

واعتبر بلماحي، رئيس جامعة الدراجات، انضمامه للاتحاد الدولي، انتصارا جديدا للدبلوماسية الرياضية، وكشف أن الاختيار تكريس لنجاح وتطور هذه الرياضة بالمغرب.

ن. ك