“بيجيدي” يستعين بـ “الرحل”

مرشحون في انتخابات جزئية بخنيفرة يتخلى عنهم «البام» و»المصباح» يحتضنهم

استعان العدالة والتنمية في إقليم خنيفرة بمرشحين سحب الأصالة والمعاصرة، التزكية منهم، للمشاركة في الانتخابات الجزئية المنتظر إجراؤها بجماعة أكلمام أزكزا.

وقال عضو بالأصالة والمعاصرة، في تصريح ل”الصباح”، إن عدة مرشحين لعضوية المجلس الجماعي أكلمام أزكزا بخنيفرة منحهم “البام” تزكية الترشح، قبل أن يوجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، رسالة إلى وزارة الداخلية يشير فيها إلى “أن إجراء انتخابات جزئية وتكميلية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، ومنها جماعة أكلمام أزكزا، يقتصر على تزكية مرشح فقط في الدائرة 10، وأنه يسحب جميع التزكيات الخاصة بالانتخابات نفسها”.

وأوضح المصدر نفسه أن تراجع “البام” عن منح التزكية للمرشحين، يأتي بعد توصله بتقارير عن “سوء تقدير لاختياراته المحلية، خاصة أن أحد النافذين بالمنطقة تكلف بالعملية لضمان عودته إلى الجماعة التي تشرف على تسييرها لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”، بعد استقالة تسعة مستشارين من المجلس الجماعي بدعوى وجود “اختلالات صريحة وتجاوزات خطيرة في مجال التسيير، من خلال مخالفات متكررة ومستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها والتسيير الانفرادي، دون الأخذ بعين الاعتبار مكونات المجلس، سواء الأغلبية أو المعارضة، وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة، وتوظيف أسلوب الاستفزاز وتبخيس مقترحات الأعضاء، وإحداث نوع من الاحتقان عن طريق الإشاعات، والرغبة في الاستحواذ على القرارات والتمييز في الاستفادة من مشاريع الجماعة، وعدم تفعيل مخططها”.

وذكر المصدر ذاته أن “بيجيدي” رحب بالمرشحين غير المرغوب فيهم من “البام”، موضحا أن “شعور العدالة والتنمية ب “الوهن السياسي، وخشيته من هزيمة في الانتخابات المقبلة، دفعاه لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيم”.

ويذكر أن الجماعة نفسها شهدت استقالة تسعة مستشارين استعانوا بمفوضين قضائيين لتسجيل بعض الخروقات، ومنها تغيب الرئيس المستمر عن مقر الجماعة، مستندين إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم، عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس، إذ يسري أثر الاستقالة بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما على التوصل بها، إضافة إلى أن منطوق المادة 74 من القانون التنظيمي نفسه، يشير إلى أنه “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل أقصاه 15 يوما”.

خالد العطاوي