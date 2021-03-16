فاران لن يغادر مدريد

عبر الدولي الفرنسي رافاييل فاران، لاعب ريال مدريد، عن عشقه لمدريد، وأنه لا يرغب في ترك المدينة، بعدما نشر صورة له رفقة زوجته وأبنائه، على صفحته الرسمية في موقع التواصل «إنستغرام».

ورد فاران على انتقادات بعض محبي الريال، الذين طالبوه بالرحيل، بسبب كثرة أخطائه أخيرا في مباريات الدوري الإسباني، والتي كلفت الفريق نقاطا في سباق صدارة «الليغا».

ورغم كل الانتقادات، ظهر فاران في الصورة سعيدا، معبرا عن أمله في البقاء بالعاصمة الإسبانية. واستغل بعض عشاق الريال الفرصة، للتعليق على صورة فاران، إذ منهم من نوه به وطالبه بتصحيح أخطائه، ومنهم من هاجمه، وفضل رحيله عن الفريق الملكي.