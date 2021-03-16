كواليس الفرق

المغرب الفاسي

ترأس إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، أول أمس (الخميس)، اجتماعا مع قدماء الفريق الفاسي، إذ خرج بعدد من التوصيات.

ومن بين هذه التوصيات، منح بطاقات شرفية لقدماء لاعبي الفريق لولوج الملعب، وعقد لقاءات تواصلية والتكفل بجميع نفقاتهم ومصاريفهم العلاجية والطبية، وإنشاء جمعية قدماء اللاعبين والأطر والرؤساء.

اتحاد طنجة

توصلت إدارة اتحاد طنجة بدعوة من الاتحاد الغابوني، بخصوص اللاعبين أكسيل ميي وستيفن نزامبي، بغية المشاركة رفقة منتخب بلدهما، في المباريات المقبلة.

ويشارك منتخب الغابون في تصفيات كأس إفريقيا المقرر تنظيمها بالكامرون، إذ سيواجه الأسبوع المقبل، الكونغو الديمقراطية وأنغولا.

الفتح الرياضي

يغيب أمين لواني، لاعب الفتح الرياضي، عن مباراة فريقه أمام حسنية أكادير، المقرر إجراؤها، اليوم (السبت) بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة التاسعة من منافسات البطولة الوطنية.

ويعود سبب غياب لواني، إلى الإصابة التي تعرض لها، أول أمس (الخميس)، خلال الحصة الإعدادية ما قبل الأخيرة، التي أجراها الفريق.

الجيش الملكي

تألق محمد الخلوي بشكل ملفت في المباراة الإعدادية، التي جمعت الجيش الملكي باتحاد تواركة بملعب البريد بالرباط، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجاري.

وأحرز الخلوي هدفين في المباراة، التي اعتمد فيها المدرب فاندربروك على لاعبي فريق الأمل، مدعومين بآخرين لم يشاركوا أساسيين في معظم المباريات السابقة.

حسنية أكادير

كشفت مصادر من حسنية أكادير أن رضا حكم، المدرب الجديد للفريق، حسم في أمر مساعديه، بعد الاتفاق مع إدارة النادي.

وحسب المصادر نفسها، فإن ثلاثة مساعدين سيشتغلون ضمن طاقم رضا حكم، يتعلق الأمر بحمو محال ومصطفى أوشريف وعادل المسكيني، فيما لم يطرأ أي تغيير على منصبي المعد البدني ومدرب الحراس.