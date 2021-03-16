“الصينية” تفك ورطة الرجاء

شارك فيها منخرطون ومحبون ومسيرون لاستئجار طائرة خاصة للسفر إلى زامبيا

تمكن الرجاء من جمع تبرعات من بعض أعضائه ومنخرطيه ومحبيه من أجل توفير طائرة خاصة، تقل الفريق إلى زامبيا، لمواجهة نكانا الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”.

وجمع الرجاء ما يناهز 280 مليونا، منها 100 مليون من المنخرطين، ومثلها من أعضاء المكتب ومحبي النادي، على أن تقدم الجامعة 80 مليونا، التي تساعد بها الفرق لتوفير طائرة خاصة.

وبعد توفير طائرة خاصة، أجل الرجاء سفره لزامبيا، إلى الاثنين المقبل، بعدما كان مبرمجا اليوم (السبت)، في رحلة عادية عبر دبي وأديس أبابا، كانت ستدوم 16 ساعة.

ودفع الديربي البيضاوي، أمام الوداد، المقرر في 21 مارس الجاري، الفريق الأخضر، إلى توفير طائرة خاصة، لضمان عودة اللاعبين مبكرا، والاستعداد للمباراة، التي تلعب لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية.

من جهة ثانية، دعت فئة من جماهير الرجاء، إلى “الاكتتاب”، من أجل جمع المبلغ المالي المتعلق بمستحقات امحمد فاخر، المدرب السابق للفريق.

وطالبت بعض جماهير الرجاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيجاد صيغة قانونية، بغية جمع هذه المبالغ، وأطلقوا على الحملة “10 دراهم لفاخر”، لتمكين فئات الجمهور من المساهمة فيها.

وانتقدت هذه الجماهير، طريقة تدبير ملف فاخر، وتخصيص منح الفريق في كأس الكنفدرالية الإفريقية، علما أنه توصل ب250 مليونا، التي منحت للفريق الأخضر بعد التأهل لدور المجموعات، في انتظار سحب المبلغ المتبقي، لاستكمال 580 مليونا.

العقيد درغام