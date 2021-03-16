تقنين القنب الهندي … “مول الكويفة يتعاشر”

طقوس تدخين النبتة السحرية العابرة للزمن المغربي

على امتداد قرون كون المغاربة لأنفسهم علاقة خاصة مع نبتة الكيف وتدخينها، بل اعتبروها، طيلة أجيال، مادة التدخين الرئيسية بالنسبة إليهم، لدرجة أن طول ملازمتهم لها جعلهم يصفون أصحاب “الكويفة” بأنهم أهل “عشرة” ومؤانسة.

و أفرزت علاقة المغاربة مع هذه النبتة السحرية نسقا متكاملا من العادات والطقوس التي جعلت للكيف حضورا متميزا لدى الراغبين في تحسين “المزاج” و”تعديله”، وتوفير ما يلزم من العدة واللوازم الضرورية لاكتمال هذا الطقس الذي يعد أكثر الطقوس محافظة على “صوريته” التي قاومت الزمن والظهائر والقوانين التي تراوحت بين تقنينه وتجريمه، أو غض الطرف عنه وتقبله واقعا لا محيد عنه.

ولم ينتظر المغاربة الحكومة لتوافق على تقنين القنب الهندي للاستعمالات الطبية، بل جعلوا من الكيف، منذ زمن، علاجا لأوجاعهم النفسية، وطبعوا مع حضوره بينهم، لدرجة أنهم ابتكروا له طقوسه، بل لم يتورعوا عن مزجها مع الطقوس الدينية، لدرجة أن طائفة صوفية مثل “هداوة” كان المنتسبون إليها يتعاطون تدخين الكيف، جزءا من طقوسهم الروحانية، ووسيلة لبلوغ مراتب عالية في الترقي الروحي والصوفي.

وتفنن “هداوة” في صناعة الغليون المغربي (السبسي)، حتى صارت صناعتهم مضربا للأمثال في الجمال، لدرجة أن مثلا شعبيا كان يتردد بين المغاربة يصف المرأة الحسناء ب “الرق والحلاوة كي سبسي هداوة”.

ولم تكترث فئات عريضة من المغاربة للعداء الفقهي لنبتة الكيف، بل ظلوا مقبلين على تدخينها سرا وعلانية، ومحافظين على مراحل إعدادها بالترتيب وكأنها شعائر وطقوس دينية.

وتبدأ مراحل إعداد الكيف باستخلاص المادة الخام، إذ يُستخرج من سنبلة القنب الهندي المادة الخام فيما يُحتفظ بالبذور التي تستعمل في أغراض طبية أخرى لها علاقة بالتجميل والعناية بالشعر.

ويبدأ “المبلي” في تقطيع نبتة الكيف حتى تصبح جزيئات دقيقة، وبالموازاة معها يتم تحضير نبتة التبغ التي لا غنى عنها، حتى لا يكون تدخين الكيف “مسّوسا” ويتطلب الأمر تبغا بمواصفات خاصة ودرجة رطوبة عالية لكي يكون أكثر فعالية، يتم تقطيعه هو الآخر بالطريقة نفسها حتى يصبح مجرد ذرات متناهية في الصغر.

وتبدأ معها مرحلة “التدريحة” حيث يتم إضافة التبغ على الكيف بنسب محددة، إذ يصبح الخليط متجانساً، ليوضع الخليط السحري في “المطوي”، وهو محفظة جلدية تستخدم لحفظ المادة.

وابتكر المغاربة لتدخين الكيف غليونهم الخاص المسمى “السبسي”، وهو منتوج خالص ابن البيئة المغربية، ذو جذع دقيق يصنع من أنواع مختلفة من الخشب أرفعها “الجوهر” ويتصل في آخره بوعاء طيني صغير شبيه بالمعكرونة يسمى “الشقف” وهو الذي يُملأ بالخليط السحري الجاهز للتدخين.

ولا تخلو جلسات مدخني الكيف من كؤوس الشاي التي يصبح مفعولها سحريا، مع توالي تدخين “الشقوفة” التي مهما ارتفعت أعدادها فإن مقابلها من الشاي لا يتعدى كأسا واحدا، يستمد قيمته من “التلصيقة” القابعة في قعره والتي يعرفها الظرفاء “فيزيائيا” بأنها قدر من سائل الشاي لا يتغير حجمه حتى ولو رشف منه المدخن بضع جرعات.

عزيز المجدوب