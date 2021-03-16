الموافقة على تسليم السعودي أسامة الحسني

ظهور وثيقة تثبت أصله المغربي لم يمنع النقض من إصدار القرار

حسمت محكمة النقض بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، في ملف أسامة الحسني، الحامل للجنسيتين السعودية والأسترالية، بالموافقة على طلب تسليم المطلوب للسلطات القضائية الطالبة له.

ورغم ظهور وثيقة صادرة عن السلطات السعودية ومصادق عليها من قبل المصالح القنصلية المغربية، تشير إلى أن أصل أسامة الحسني، مغربي، فإن ذلك لم يشفع في الإفراج عنه، تماما كما أن منازعة المطلوب في هويته وجنسيته لم تمكنه من الاستفادة من تحقيق تكميلي، قصد تمحيص القضية والوثائق التي يحملها.

ولأول مرة تنتصب الدولة طالبة التسليم، طرفا في القضية، عبر تعيينها محاميا لمواكبة القضية باسم سفارتها.

ويعتبر القرار الصادر عن محكمة النقض، بتسليم أسامة الحسني، قرارا غير قابل للطعن، إذ يبقى الأمر بيد السلطات المغربية لاستكمال الإجراءات.

وأوقفت مصالح الأمن بطنجة أسامة الحسني، الذي يحمل الجنسية الأسترالية، في مطلع فبراير الماضي، عقب تسجيله شكاية حول سرقة سيارة، ، إذ اتضح بعد تنقيط بياناته أن اسمه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، ما دفع مصالح الأمن إلى تعقبه ومراقبة محل سكناه بطنجة، قبل إيقافه وإشعاره بمسطرة مرجعية ضده، حول ملف سرقة سيارة ومخالفة قانون الجمارك وفرار مبحوث عنه دوليا من داخل المصلحة.

وخضع الموقوف للبحث حول هويته، سيما أنه يتوفر على جواز سفر أسترالي يشير إلى أن اسمه أسامة الحسني، بينما تشير الوثاق الرسمية الصادرة عن السلطات السعودية إلى أنه أسامة المحروقي، فتشبث بالاسم الموجود بجواز السفر الأسترالي ورفض توقيع المحاضر أو تشخيص هويته سواء بالبصمات أو غيرها.

وأثار حقوقيون على المستوى الدولي تخوفات من ترحيل أسامة الحسني ومدى ضمان محاكمة عادلة له في موطنه الأصلي. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن المعني بالأمر مقيم بطنجة ومتزوج بمغربية وله منها رضيع، ومعروف بأنه كان عضوا بهيأة التدريس بقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز بفرع شمال جدة، ولم يسبق له أن كان معارضا للنظام، ناهيك عن اشتغاله في مجالات تجارية وعلمية، سواء في أستراليا أو سنغافورة.

وتطالب الرياض وفق الأمر الدولي، بتسليمها أسامة المحروقي، بناء على مسطرة مرجعية تتعلق بسرقة مشتركة، أي تعدد المساهمين في سرقة همت ست سيارات من نوع “رانج روفير”، وهي الدعوى التي انتهت بحكم تعزيري حدد مدة الحبس في ثلاثة أشهر للمتهمين الستة، الذين قدم دفاعهم أدلة على انتزاع اعترافاتهم بالضرب والإهانة والتهديد في العرض، واستدل على ذلك بتقرير صادر عن مستشفى الملك فهد بجدة.

المصطفى صفر