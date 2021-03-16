شكوك حول إصابة لنيمار

تعرض الدولي البرازيلي، دا سيلفا نيمار، لانتقادات جديدة، بسبب عيد ميلاد أخته، مباشرة بعدما أعلن باريس سان جيرمان إصابته مجددا.

واعتبر محبو باريس أن إصابة نيمار في كل سنة في هذا التوقيت، شيء محير، خاصة أنه يصادف عيد ميلاد أخته، إذ تعود على الحضور إليه بالبرازيل في كل مرة، منذ التحاقه بفريق العاصمة الفرنسية. وذهب البعض أبعد من ذلك، وشكك في صحة إصابة النجم البرازيلي، وطالب بفتح تحقيق في ذلك.

وغاب نيمار عن مباراة باريس وبرشلونة في ثمن نهاية عصبة الأبطال، والتي عرفت تأهل الفريق الباريسي لربع النهاية، على أن يغيب أيضا عن بعض المباريات المقبلة.

ويعاني نيمار كثرة الإصابات، منذ التحاقه بباريس، إذ يلعب في كل سنة مباريات قليلة، محليا وقاريا، ويغيب لأسابيع طويلة بسببها.