إحباط تهريب أطنان من المخدرات

تمكنت عناصر تابعة للدرك الملكي بجماعة جبل إيكسان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، الثلاثاء الماضي، من ضبط أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، على متن سيارة نفعية من نوع «ميرسيدس «.

وفي تفاصيل القضية، وحسب مصادر مطلعة، فقد تلقى قائد مركز الدرك الملكي مكالمة هاتفية إخبارية تفيد أن سيارة مشبوهة تسير في الطريق الساحلي الجديد غير المرقم، ليتم على الفور الانتقال إلى المكان، رفقة عناصر السرية. وبعد خطة محكمة، تم إيقاف السيارة المعنية التي كانت تسير بسرعة مفرطة بعد شل حركتها بواسطة المتاريس الموضوعة في جوانب الطريق.

وفور عملية الإيقاف التي وصفت بالاحترافية، تمكن سائق السيارة المعنية ومرافقته من الفرار نحو وجهة مجهولة مستغلين الظلام الدامس ودرايتهما بالمنطقة. وعمدت عناصر الدرك الملكي إلى تفتيش السيارة الموقوفة ليتم العثور على كمية من المخدرات على شكل رزم تبلغ حمولتها أزيد من ثلاثة أطنان، تم نقلها إلى المركز في انتظار استكمال باقي إجراءات البحث والتقصي في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوصول إلى الأشخاص المتورطين.

جمال الفكيكي (الحسيمة)