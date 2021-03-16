الجواهري يتفاعل مع مطالب النقل السياحي

تفاعل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مع مطالب الفدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، بخصوص تأجيل أقساط القروض، ودعاها، في مراسلة توصلت بها، إلى مدها بأرقام الشركات غير المستفيدة.

ويأتي تفاعل الجواهري، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها المهنيون، والوقفات التي نظموها أمام بنك المغرب بالبيضاء (آخرها منعت من قبل السلطات)، للمطالبة باستفادتهم من تأجيل سداد القروض في إطار التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على الشركات التي توقفت عن العمل تماما، منذ إقفال المغرب حدوده وفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

من جهة أخرى، اتهمت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ب”عرقلة إنقاذ القطاع ونهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبها”، وحملته المسؤولية الكاملة ل”ما قد تؤول إليه الأوضاع”. وقالت الفدرالية في بلاغ لها، عممته على وسائل الإعلام الوطنية، إنه “في الوقت الذي يعاني قطاع النقل السياحي في المغرب أزمة خانقة تحتاج تدخلات عاجلة من أجل مراجعة دفاتر التحملات وملاءمة القوانين مع الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة، يتعمد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن يعامل القطاع بسياسة الآذان الصماء والتجاهل المطلق، رغم المراسلات المتكررة للفدرالية التي بقيت كلها حبيسة الرفوف”، كما أن العديد من النقاط التي تم التوافق عليها بين المهنيين ومسؤولي الوزارة، لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، بعد أن رفض الوزير التأشير عليها.

ودعت الفدرالية، في البلاغ نفسه، الوزير اعمارة إلى “التجاوب السريع والمستعجل مع مطالب القطاع ومع مراسلات الفدرالية المتكررة”، مؤكدة أنها عازمة على خوض احتجاجات في المستقبل أمام مختلف المصالح التابعة للوزارة بمختلف المدن المغربية.

وسبق للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، أن أصدرتا بلاغا، أعلنتا من خلاله استفادة شركات النقل السياحي وشركات التأجير، من الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، في ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة، وفقا لمعايير الأهلية، المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها، مؤكدة أن عدد ملفات تأجيل سداد أقساط القروض المودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغ 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، وهو البلاغ الذي استنكرته الفدرالية واعتبرت ما ورد فيه “مغلوطا” علما أن عدد عربات النقل السياحي في المغرب، لا يتعدى 11 ألفا.

نورا الفواري