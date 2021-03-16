تقنين القنب الهندي … فوائـد بعيـدة عـن الحشيـش

يمكن استعمال النبتة في صناعة الأدوية ومواد التجميل والزيوت والتدفئة ومواد البناء

أعاد مشروع تقنين القنب الهندي، الحديث عن الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة، إلى الواجهة، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع، ظل مثار جدل كبير، بالنظر إلى استغلالها من قبل مافيا اغتنت من تجارة المخدرات، في حين ظلت المناطق المعروفة بزراعة “الكيف” عرضة للتهميش، وظل آلاف المزارعين مطاردين من قبل الدرك، خوفا من الاعتقال.

ويسعى المشروع إلى تقنين زراعة وإنتاج الكيف، وتشجيع استعمالاته المشروعة في الدواء والصيدلة، وفي عدد من الأنشطة الصناعية المرتبطة بقطاعات البناء.

ويراهن على تقنين زراعة القنب الهندي، في تنمية مناطق الشمال المعروفة بهذه الزراعة، خاصة أن دراسات أنجزت في بلدان أخرى أظهرت الفوائدة العلاجية، التي يمكن استخراجها من زيوت القنب الهندي، واستعمالها في منتجات صيدلية.

ويمكن استغلال نبتة الكيف بعيدا عن إنتاج الحشيش، باعتبارها نبتة طبيعية، استعملت في الماضي، من قبل الإنسان، بل هناك معطيات تفيد أنه جرى تقنينها في القرن 19 بفضل خصائصها العلاجية. كما استعملت في مجال صناعة الحبال المستعملة من قبل البحارة، بفضل الألياف التي تتوفر عليها النبتة، وليونتها، وقدرتها على تحمل الثقل، كما أن تلك الاستعمالات لم تتوقف عند المجال البحري، بل امتدت إلى صناعة مكون آخر ضروري للبواخر، والأشرعة، وتوفير لباس طبيعي واستعماله في التدفئة والبناء، لكن وظائفها العلاجية تبقى الأهم، بفضل مكوناتها من مادة ” THC” ، ويمكن لكمية ضعيفة من القنب الهندي أن تؤدي وظيفة مضادة للالتهابات، وعلاج حالات الصداع.

ويرى الخبراء أن هناك العديد من الأدوية المشتقة من القنب الهندي، من قبيل دواء “ساتيفيكس” المستعمل لعلاج “السكليروز”، والتي لها آثار على بعض أنواع السرطان. كما يستعمل في البناء، واعتماده في تقنيات العزل الصوتي، ومواد التجميل وصناعة الزيوت، وتوفير مواد قابلة للاشتعال والورق، بالإضافة إلى التغذية الحيوانية، وفي توفير مواد مركبة تضاف إلى البلاستيك.

وقدمت مونيكا برومير، مهندسة ألمانية، في مناظرة بطنجة، نماذج من الآجر المستعمل من أوراق وأغصان القنب الهندي، والتي ترى إمكانية استغلالها في البناء بمنطقة الريف، ويتعلق الأمر بخليط من ألياف القنب الهندي، تضاف إليها مادة لاصقة، من أجل الحصول على قطع صالحة للبناء، تعوض الآجر التقليدي، وقد جربت تلك التقنية في البناء بإسبانيا. وطالب علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، باعتماد توصية منظمة العالمية للصحة لاستعمال مادة القنب الهندي لأغراض طبية، والاستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء.

وبتوصية من منظمة الصحة العالمية، وافقت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات يوم 2 دجنبر 2020 على إعادة تصنيف القنب ومشتقاته في الاتفاقيات الدولية، وقررت إزالته من المواد المخدرة الأكثر خطورة، اعتمادا على نتائج لجنة خبراء في منظمة الصحة بتقييم أدلة حول استخدامات طبية محتملة للقنب، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم، في حال فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.

وأوضح لطفي أن القنب الطبي يستخدم لأغراض علاجية وطبية في عدد كبير من البلدان، وقد تم إثبات خصائص علاجية متعددة له، منها أنه يخفف من آلام المرضى، الذين يعانون أمراضا مزمنة، كما يستخدم في التخفيف من حالات الغثيان وعلاج فقدان الشهية لدى مرضى السرطان أو مرضى فيروس نقص المناعة، وتخفيف حدة الغثيان والقيء المصاحب للعلاج الكيميائي. كما أنه مفيد للاكتئاب ولمحاربة الآلام المزمنة ولتخفيف الآلام الناتجة عن مرض التصلب العصبي المتعدد، أو ما يعرف أيضا بالتصلب اللويحي، وله خصائص مضادة للسرطان وأعراض اضطرابات الحركة، مثل خلل التوتر العضلي ومرض “باركنسون”.

وهناك 12500 عقار مستخلص من مكونات القنب الهندي جاهز للاستخدام، وتعد كندا وهولندا البلدين الرئيسيين المصدرين إلى ألمانيا، إذ يتوقع أن يتلقى 30 ألف مريض مصاب بأمراض شديدة، العلاج بالقنب الطبي، وفي فرنسا يسمح باستخدام عقار يعتمد على القنب (مارينول أو درونابينول) يوصف لعلاج اضطرابات الشهية وللحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

وحققت السوق الناشئة للقنب الهندي المتاح لأغراض علاجية، مبيعات وأرقام معاملات وتحقيق أرباح تقدر بعشرات ملايير الدولارات، في حين أن المغرب أول منتج في العالم للقنب، وله آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة لزراعته، خاصة في المناطق الشمالية ولا تستفيد خزينة الدولة ولا المزارعون البسطاء من ما ينتج منه سنويا.

وطالبت الشبكة باستغلال مشروع للقنب الهندي لأغراض طبية وعلمية، تمكن المغرب من خلق صناعة وطنية في مجالات طبية وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى، بالنسبة إلى تنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

برحو بوزياني