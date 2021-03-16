تألق مغربي في “أمير الشعراء”

الراجي يتأهل إلى المرحلة الثالثة من المسابقة المنظمة في أبو ظبي

تأهل الشاعر المغربي عمر الراجي إلى المرحلة الثالثة من مسابقة “أمير الشعراء” في دورتها التاسعة التي تنظمها وتنتجها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وجاء تأهل المبدع المغربي إلى المرحلة الثالثة بعد حصوله على درجة 48/50 من لجنة التحكيم في الحلقة التي نظمت الثلاثاء الماضي بمشاركة أربعة شعراء آخرين، سيتأهل منهم شاعر واحد بتصويت الجمهور، ويتعلق الأمر بكل من حنان فرفور من لبنان و هبة رمضان الشريقي من سوريا، ومحمد التركي من السعودية ومحمد المامي من موريتانيا.

وعرفت أولى حلقات برنامج “أمير الشعراء”، التي انطلقت في 2 فبراير الماضي، مشاركة 20 شاعرا من الإمارات وبلدان عربية وكذا من إفريقيا وأمريكا وشهدت تأهل الشاعر المغربي عمر الراجي، ابن مدينة طانطان والإطار بوزارة الاقتصاد والمالية ، إلى المرحلة الثانية من المسابقة بقرار لجنة التحكيم.

وتعرف المسابقة، التي تبث مباشرة مساء كل ثلاثاء عبر قناتي “بينونة” و” الإمارات” ، في مرحلتها الثانية مشاركة 15 شاعرا يتوزعون على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة خمسة شعراء يتأهل منهم إلى المرحلة المقبلة مشارك واحد بقرار لجنة التحكيم وشاعر ثان آخر عن طريق تصويت المشاهدين.

وسبق للشاعر عمر الراجي، الذي يتحدر من طانطان، أن حاز جائزة البابطين للشعر في دورتها السادسة عشرة في 2019، أفضل قصيدة للشباب، عن قصيدته “بريد النور”، وهي جائزة أدبية رفيعة تمنح سنويا في مجال الشعر العربي، برعاية مؤسسة جائزة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري، أسسها الشاعر السعودي عبد العزيز سعود البابطين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب ” أمير الشعراء” سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.

ع . م