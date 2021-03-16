إدارية مراكش توقف رئيس جماعة بالقلعة

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الأربعاء الماضي، حكما يقضي بتوقيف رئيس مجلس جماعة مزم صنهاجة بدائرة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، بناء على دعوى تقدمت بها السلطات الوصية إلى المحكمة ذاتها.

وأفاد مصدر مطلع أن قرار المحكمة الإدارية جاء بعد قرار وزارة الداخلية، بتوقيف رئيس الجماعة المذكورة، عن مزاولة مهامه، إذ جرى تبليغه بواسطة عون قضائي، وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بجهة مراكش، للبت في القرار المتخذ داخل الآجال المنصوص عليها. وأوضح المصدر أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قامت بزيارة للجماعة المذكورة، دجنبر الماضي، ووقفت على مجموعة من الإختلالات التي شابت تدبير هذه الجماعة، جرى تضمينها بتقرير رفع إلى وزير الداخلية. وتقدم أعضاء بالمجلس الجماعي بشكايات إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم قلعة السراغنة، في شأن مجموعة من الخروقات، ليتم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للتأكد من ادعاءات المشتكين، ليتقرر توقيف الرئيس وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية.

ع . ب (مراكش)