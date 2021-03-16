لقجع ينال عضوية بـ «فيفا» والتوافقات تخرج الجمع لبر الأمان

انتخب الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، الملياردير رئيس نادي ماميلودي صانداونز، أمس (الجمعة)، رئيسا جديدا للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، الموقوف بسبب تهم فساد، تفجرت قبل الجمعية العمومية 43 للجهاز القاري.

سيرأس موتسيبي “كاف” طيلة أربع سنوات المقبلة، إذ نجحت كل التوافقات التي قادها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، قبل الجمعية العمومية، وسحب باقي المرشحين ترشحهم، مقابل نيل مناصب عليا في المكتب التنفيذي المقبل للكنفدرالية، ويتعلق الأمر بأحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، والسنغالي أوغستين سنغور والإيفواري دانييل أنوما.

وبات موتسيبي، سابع رئيس للكنفدرالية الإفريقية، بعد المصري عبد العزيز عبد الله سالم الذي انتخب في 1957، ومواطنه عبد العزيز مصطفى الذي ترأس “كاف” في 1958، والسوداني عبد الحليم محمد الذي ترأس في 1968 و1987، والإثيوبي بدنيكاتشو تيسيما الذي نال المنصب في 1972، والكامروني عيسى حياتو الذي ترأس من 1988 إلى 2017، والملغاشي أحمد أحمد، الذي لم يكمل ولايته الأولى بسبب تهم فساد، وتم توقيفه من قبل لجنة الأخلاقيات ب”فيفا”.

بالمقابل، ضمن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، منصب عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ممثلا للكنفدرالية الإفريقية، وهو منصب استهدفه رئيس الجامعة، وفاز به بعد انسحاب خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري.

وظهر جليا خلال أحداث الجمع، أن الأمور تسير حسب التوافقات، التي خرج بها اجتماع الرباط أخيرا، والذي ترأسه إنفانتينو رفقة المرشحين الأربعة لرئاسة “كاف”، بالإضافة إلى فوزي لقجع.

العقيد درغام