ميكروطروطوار

تحول في العقلية

قادنا التفتح المجتمعي إلى ظهور علاقات مماثلة، بالنظر إلى تطور نسبي في طريقة تفكير الشباب. لا أرى مانعا في مثل هذه العلاقات، غير أنها لا يجب أن تكون بداية لنهاية مأساوية، كما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام، من مشاكل وجرائم خطيرة.

أرى أن الأمر يحتاج لتأطير مجتمعي، خاصة بالنسبة إلى الشباب الذين يعيشون سن المراهقة، والذين يواجهون واقعا جديدا مقارنة بالذي عاشه أولياء أمورهم في السابق. يجب التأكيد على التحول السريع والكبير الذي عرفه المجتمع المغربي، وأنه من الطبيعي أن تنتج عنه ظواهر مماثلة.

في كل علاقة زوجية، على العموم، يكون الأبناء هم الحلقة الأضعف، وهذا سبب كاف، لتأطير مثل هذه العلاقات، وجعلها أكثر جدية.

أميمة (عارضة أزياء)

تهديد للمجتمع

أرى في الفكرة تهديدا للمجتمع وتفككا للعائلة. من حق كل شخص ربط علاقات خاصة به، لكن في إطار لا يؤثر على المجتمع ويتناقض مع توجهاته الدينية. أنا ضد العيش في إطار «عائلة مصطنعة»، خارج إطار القانون.

أنوه بتوجه الحكومة لتقنين الزواج وجعله يخضع لضوابط قانونية واضحة، بعيدا عن بعض الممارسات التي لا تخدم المجتمع في شيء. في الآونة الأخيرة لجأت بعض النساء لمثل هذه العلاقات، للهروب من واقع مرير يعشنه، لكن غالبا ما ينتهي بهن المطاف إلى مشاكل أعمق، خاصة إذا نتج عن تلك العلاقات أطفال.

توجه المجتمع في الفترة الأخيرة يسير نحو هذا التفكير، لكن تجب الإشارة إلى أنه يبقى توجها مستوردا من الغرب، ويطبق في مجال غريب عنه.

ريم (مستخدمة)

نقاش مجتمعي

هناك تناقض كبير بين توجه المجتمع في الفترة الراهنة، وبين القانون المغربي. قبل الحديث عن انفتاح المجتمع على مثل هذه العلاقات، يجب إعادة النظر في الترسانة القانونية، التي تجرم مثل هذه المعاشرات. هذا الموضوع شبيه بما تم التطرق إليه أخيرا، بخصوص تجريم العلاقات الرضائية، وفي رأيي يجب أن يفتح نقاش حقيقي، تشارك فيه كل أطياف المجتمع، للخروج بتوصية أخيرة، تحفظ هوية المملكة وثقافتها الدينية من جهة، وأيضا، حرية الأشخاص الذين تشبعوا بالثقافة الغربية ومن حقهم العيش بسلام على أرض هذه المملكة. أغلب الأشخاص الذين يربطون هذا النوع من العلاقات، هم من الشباب، وهذا يعني أنه فكر جديد، يجب التعامل معه في إطار حديث، بعيدا عن بعض الممارسات القديمة، التي تعتدي على الحريات الفردية.

سليم (مسؤول تجاري)

التأطير القانوني

لا يمكن التعامل مع هذه العلاقات، بصرامة، بما أنها نابعة من حب ووئام، لكن يجب تأطيرها، لكي لا تنتج عنها بعض الخلافات والمشاكل المجتمعية.

أنا مع ترك الحرية للأشخاص لاختيار طريقة عيشهم، لكن يجب وضع كل حالة في إطارها القانوني اللازم، وهذا ما ليس موجودا في الترسانة القانونية الوطنية، إذ تتعامل النصوص القانونية مع الجميع بشكل متساو في الأحكام. بات علينا الاعتراف بوجود اختلاف كبير داخل مجتمعنا، عكس السابق، إذ باتت لدينا كل الأطياف وكل الأفكار، خاصة لدى الشباب، إذ هناك أنواع كثيرة من الثقافات، كل حسب تراكماته ووضعيته الاجتماعية ودينه وطريقة تفكيره.يجب احترام من يرغب في مثل هذه العلاقات، ومنحه الأمن والسلام الكافيين، شريطة ألا تنتج عن ذلك مآس اجتماعية كما يحدث اليوم، إذ ارتفعت حدتها للأسف.

عز العرب (مسير شركة)

استقاها: العقيد درغام