المساكنة … عزيز: الحب أولى

لطالما كان عزيز واضحا مع نفسه، منذ أن كان صغيرا، فمشاكل والديه الزوجية، أجبرته على إخفاء كرهه للزواج طيلة حياته، ويعترف أمام زملائه: “تعرضت للاغتصاب مرة، من قبل أحد أبناء الجيران، عندما كنت صغيرا، وزاد عنف والدي كرها”.

قصة عزيز مؤثرة مليئة بالحجارة على طول طريق طفولته، لأنه في منزله كان تعيسا، خاصة أنه يعاين شجار والديه، وحين كبُر تجرأ للبوح لأمه بصراحة أنه لن يتزوج أبدا.

بلغ من العمر الأربعين، ومازال متشبثا بفكرته برفض الزواج، رغم طلبات والدته التي لم تتقبل الأمر، ويشرح الأمر قائلا: “كانت أمي تبكي طويلا لرغبتها في حضن أحفادها، لكنني لم أستسلم”، ثم شكت في “رجولته” لدفعه إلى التراجع، دون جدوى، ويبرر الأمر أمام أصدقائه قائلا: “لقد مررت بوقت عصيب للغاية ، كان علي إخفاء كرهي للزواج طيلة الوقت”.

غادر عزيز مسقط رأسه وقصد الرباط للعمل، واختار السفر هواية له، إذ لم يكن يشعر بالحرية إلا في اكتشاف دول وقارات أخرى، لكن في أعماقه كان يبحث عن شريكة الحياة وفق مواصفاته، خاصة أن تتشارك معه كرهه للزواج.

اضطر للعمل في دولة آسيوية لسنوات عرف خلالها علاقات عاطفية مع فتيات، سرعان ما تنتهي بالحديث عن الزواج، ثم عاد إلى المغرب، حيث صنع حياته وأسس شركة، ثم حدثت مفاجأة يرويها بالتفصيل.

كان على اتصال عبر الشبكات الاجتماعية مع صديقة له، حيث شعر بتميزها عن الآخريات، خاصة حينما تطورت علاقتهما إلى لقاء مباشرة في مقاهي العاصمة ومطاعمها، فمعها كان يشعر بالحرية، عكس تجاربه العاطفية السابقة، لكنه كان يخشى أن يفقدها كما فقد أخريات، بسبب رغبتهن في بناء عش الزوجية.

سافر العشيقان إلى إسبانيا، فهي الأخرى مدمنة على السفر، ولم تمانع اقتراحه بالسفر معا، وهناك اكتشف طبيعتها، فصارت أكثر انفتاحا، لا تطالب إلا بالحب، خاصة أنها عانت، كثيرا، من زوجها السابق، فأقسمت على طرد فكرة الزواج إلى الأبد.

في إسبانيا اتفقا معا على الارتباط، دون زواج، فحبذت الفكرة، ثم عادا إلى المغرب واكتريا منزلا، وأصبحا يعيشان مثل الزوجين، حتى أن الجيران لم يشكا أبدا في علاقتهما.

كان يواجه كل من يشكك في علاقتهما بأنه يحبها، ويبرر عدم إنجابه بالعقم، أما هي فتحدث جميع أفراد عائلتها من أجله، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فقد أدمن عزيز الكحول، ثم بدأ يسهر الليالي بعيدا عنها، وعاد إليه وسواس شجار والديه، ورغم صبرها ونصائحها، إلا أنه استمر في حياته الجديدة، وفي ليلة مازال يتذكرها حملت حقائبها وغادرت إلى الأبد.

خالد العطاوي