تم، أمس (الاثنين) بمكناس، إطلاق منصة للترويج السياحي لجهة فاس مكناس، تم إعدادها بتسع لغات، بمبادرة من ائتلاف لمهنيي السياحة بالجهة.

ويقترح الموقع الالكتروني زوايا خاصة بكل من عمالات وأقاليم الجهة (فاس، مكناس، صفرو، مولاي يعقوب، تازة، إفران، بولمان، الحاجب وتاونات) بالعربية والأمازيغية والعبرية والفرنسية والانجليزية والألمانية والاسبانية والروسية والصينية.

وتروم المنصة التعريف بفنون الوفادة على صعيد الجهة وتمكين الزائر من اكتشاف الثروات الهائلة التي تزخر بها جهة فاس مكناس.

وهي تقترح بحثا سريعا حسب الفئات (النقل السياحي، المآوي، الفنادق، وكالات الأسفار، المطاعم، الارشاد السياحي، الرياضات ودور الضيافة، الضيعات السياحية، شركات الطيران) أو نوع الاقامة والطعام. كما تتضمن بيانات المرشدين السياحيين في كل مدينة.

وقال أحمد السنتيسي رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم إن من شأن هذه المنصة أن تساهم في الترويج السياحي للجهة من خلال مضمون واضح وعملي.

وأبرز أن مختلف مؤهلات الجهة تم التعريف بها في المنصة التي تشكل مساهمة في تفعيل استراتيجية التنمية السياحية مسجلا دعم وزارة السياحة والمندوبيات الاقليمية للسياحة وكذا المجلس الجهوي لفاس مكناس.