“كوفيد-19”.. 249 حالة إصابة جديدة و321 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و321 حالات شفاء، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و913 ألف و615 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 578 ألفا و942 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 486 ألف و223 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 472 ألف و240 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8682 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (145)، والرباط سلا القنيطرة (22)، وجهة الشرق (20)، وبني ملال-خنيفرة (13)، ومراكش-آسفي (13)، وسوس- ماسة (10)، والعيون-الساقية الحمراء (7)، والداخلة وادي الذهب (6)، وكلميم واد نون (6)، وطنجة تطوان الحسيمة (6)، ودرعة-تافيلالت (1).

وبخصوص الوفيات الست المسجلة، فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات (3 حالات)، وبني ملال خنيفرة (حالة واحدة) ومراكش – آسفي (حالة واحدة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1337,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5301 حالة.