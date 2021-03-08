الأردن يعزز انتصارات المغرب بالصحراء

فتح ثالث قنصلية عربية بالعيون و»بوليساريو» تتهم الأمم المتحدة بالانحياز

عزز قرار مملكة الأردن فتح قنصلية لها بالعيون، انتصارات المغرب الدبلوماسية، لتشكل بذلك ثالث دولة عربية بعد الإمارات والبحرين، تفتح تمثيليات لها بالأقاليم الجنوبية.

وشكل افتتاح القنصلية، أول أمس (الخميس)، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، ضربة موجعة لجبهة بوليساريو، التي تواصل حربها الافتراضية في محاولة للتغطية عن العزلة، التي باتت تعانيها داخل المنتظم الدولي.

وأكــــــــد ناصــــــر بوريطـــــــة، وزيـــــــر الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن افتتاح المملكة الأردنية الهاشمية لقنصلية عامة لها بعاصمة الصحراء المغربية، يكرس التضامن الراسخ والتاريخي لهذا البلد الشقيق مع المغرب في كل الخطوات، التي يقوم بها دفاعا عن مصالحه وقضاياه المصيرية.

وخلال ندوة صحافة مشتركة مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ثمن بوريطة عاليا المواقف الأردنية الثابتة، مستشهدا بمشاركة وفد أردني يمثل مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، في المسيرة الخضراء في 1975 للتضامن مع المغرب.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية مع نظيره الأردني، أن افتتاح القنصلية يكتسي أهمية خاصة وله طابع مميز، وسيبقى خالدا في ذاكرة ووجدان الشعب المغربي، على غرار كل المواقف “النبيلة”، التي وقف فيها الأردن الشقيق، قيادة وشعبا، مع المغرب في قضاياه المصيرية.

من جهته، أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن افتتاح قنصلية عامة لبلاده بالعيون، يؤكد مرة أخرى أن المملكة الهاشمية كانت وستظل دائما إلى جانب المغرب بخصوص قضية الصحراء.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الأردنية أن هذا الافتتاح يؤكد “على أننا نعمل مع أشقائنا المغاربة، من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب”، معتبرا إياها “الحل العملي المنطقي لتسوية هذا النزاع المصطنع”.

وأمام انتصارات الدبلوماسية المغربية المتواصلة، والتي كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، تعمقت عزلة بوليساريو وحاضنتها الجزائر داخل المنتظم الدولي. وأكدت الجبهة رفضها لتصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد أن “بعثة مينورسو ما زالت تتلقى تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار متقطع عبر الجدار الرملي، وأن الوضع في الكركرات هادئ”، متهمة الأمم المتحدة بالانحياز.

وهاجم ممثل الجبهة بالأمم المتحدة، الإحاطة الصحافية التي أدلى بها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأممي، منتقدا موقف بعثة مينورسو، تجاه الوضع في الصحراء المغربية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهم الأمم المتحدة بتجاهل حقيقة الوضع القائم على الأرض، علما أن قوات البعثة تراقب عن كثب ما يجري، مرددا أكاذيب حول عودة الحرب إلى المنطقة، وتصعيد المواجهات العسكرية الوهمية التي لا تتجاوز أبواق بوليساريو والجزائر.

برحو بوزياني